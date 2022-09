Auto ribaltata a Uboldo, cinque contusi

UBOLDO – Incidente stradale ieri sera ad Uboldo: è successo alle 20 in via Caduti della Liberazione, in periferia, dove un’automobile si è ribaltata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed è arrivata una pattuglia della polizia stradale, oltre ad una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica da Varese.

Cinque le persone che sono state soccorse: una ragazza di 20 anni, una di 26 anni, una donna di 59 anni, un ragazzi di 21 anni ed uno di 26 anni.

La Polstrada ha compiuto i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto; ingenti i danni materiali.

(foto archivi: precedente intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale)

