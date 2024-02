Città

SARONNO – A Lomazzo furto con scasso a casa del primo cittadino Gianni Rusconi.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, della stazione di Caronno Pertusella, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, ieri martedì 27 febbraio hanno tratto in arresto due cittadini di origini marocchine, irregolari sul territorio nazionale rispettivamente di 34 e 24 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì 1 marzo alle 2045 ci sarà la processione da piazza Libertà al Santuario della Beata Vergine dei miracoli della Zona pastorale iv di Rho con l’arcivescovo Mario Delpini. L’Amministrazione ha reso note le modifiche alla viabilità (divieti di sosta e di circolazione) in vigore per l’evento.

Multa da 724 euro (543 se pagate entro 5 giorni) per un automobilisti pizzicato dal telelaser della polizia locale di Solaro in corso Europa mentre andava a 112 all’ora, in un tratto dove il limite è 50.

