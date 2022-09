Basket serie D, tanti acquisti per il Cistellum che debutta venerdì

CISLAGO – Tanti nuovi acquisti per la formazione del Cistellum basket che si sta preparando al prossimo campionato maschile di serie D, dove si presenterà con una formazione dunque ampiamente rinnovata.

Le novità sono rappresentate da Antonio Bianco, Luca Marra, Alex Bamba Ben, Andrea Paloschi, Alessandro Fiorini, Ludovico Colombo e Joshua Ravelli.

“Benvenuti ragazzi e in bocca al lupo per la stagione – dicono i dirigenti del club cislaghese – Ricordiamo a tifosi ed appassionati che il campionato inizierà questo venerdì in casa contro Gavirate, inizio alle 21.15”. Campo di gioco della compagine di pallacanestro di Cislago è il palazzetto dello sport che si trova in via Stazione.

