Giornata contro lo spreco alimentare, Regione Lombardia si organizza

MILANO – In occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari si è riunito ieri il “tavolo tecnico” per il contrasto alla povertà, istituito dall’assessorato alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia. Presieduto dall’assessore Alessandra Locatelli (foto), il Tavolo, che è stato istituito a marzo, costituisce la sede istituzionale di raccordo tra Regione e i soggetti che a vario titolo si adoperano per contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale. Ad oggi coinvolge 11 enti: Anci; Banco alimentare; Caritas Lombardia; City angels; Opera San Francesco; Croce rossa italiana; Pane quotidiano; Comune di Milano; Progetto Arca; Centro servizi volontariato; Alleanza contro la povertà. All’ordine del giorno il nuovo avviso per l’attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo per le annualità 2022-2024, per il quale saranno stanziati 3.3 milioni di euro.

“La misura – ha spiegato l’assessore Locatelli – ha come obiettivo il consolidamento e il potenziamento della capacità di risposta al bisogno di accesso a quantità sufficienti di cibo sicuro, sano e nutriente, attraverso una sempre maggiore attenzione al rapporto tra risorse investite e valore sociale prodotto in termini di cibo recuperato e distribuito. Ma non solo: fondamentale è l’attivazione di sinergie e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati del territorio per il perseguimento dell’obiettivo comune della tutela del diritto di accesso al cibo e del contrasto alla povertà alimentare”.

“In un contesto di evidente aggravamento della crisi economica e alimentare – ha aggiunto l’assessore -, Regione Lombardia vuole aiutare concretamente gli enti che si occupano del contrasto alla povertà, erogando risorse che consentano di aiutare le persone più bisognose”. “Solo lavorando in sinergia tra istituzioni e associazioni – ha concluso l’assessore Locatelli – potremo realmente andare incontro alle tante famiglie che oggi faticano a mettere i pasti in tavola”.

