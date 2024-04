Città

SARONNO – Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha raccolto e pubblicato i dati circa il reddito medio dei cittadini, comune per comune, in base a quanto dichiarato nel 2023, con anno d’imposta 2022. La redazione della pagina “Economia” del Corriere ne ha poi ricavato una mappa grafica in cui è possibile vederne la distribuzione, comune per comune.

A Saronno, i cittadini guadagnano, in media, 28.670 euro l’anno; un leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando dalle dichiarazioni dei redditi 2022, emergevano 28.559 euro di reddito annuo medio tra i saronnesi. Si tratta comunque di un dato superiore alla media lombarda, che presenta un reddito medio di 27.890 euro.

Nel Saronnese è Origgio la città più ricca: con un reddito di 26.490 medio a persona. Segue, poi, Caronno Pertusella con 25.010 euro l’anno, Gerenzano 24.984, Uboldo 24.922 e, in chiusura, Cislago con 24.079.

Nelle Groane, Misinto occupa il primo posto con 25.734, seguita da Ceriano Laghetto 24.794, Lazzate 24.092, Cogliate 23.781, Solaro 23.674, Cesano Maderno 23.197.

Nel tradatese la situazione è la seguente: Tradate 24.821, Venegono Superiore 23.829, Venegono Inferiore 23.891, Castiglione Olona 22.610.

Nel Comasco: Turate 24.329, Rovello Porro 23.260, Rovellasca 24.104, Mozzate 23.946, e Lomazzo 23.924.