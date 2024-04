Città

SARONNO – Per tutta la giornata di oggi 22 aprile permane sulla Lombardia tempo perturbato, in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse, più consistenti sui settori meridionali e sulle Prealpi centro-orientali (15-25 millimmtri/12h diffusi, con picchi sparsi di 25-40 mm/12h); anche a carattere di rovescio o locale temporale. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Attesi venti da moderati a forti orientali in pianura, appennino e Prealpi orientali, con rinforzi sulla pianura centro-orientale e sul Garda fino al tardo pomeriggio. Ventilazione in attenuazione in serata.

La situazione di domani

Per tutta la giornata di domani 23 aprile saranno possibili precipitazioni intermettenti da deboli a moderate diffuse con intensità variabile anche a carattere convettivo, più consistenti su pianura e Prealpi centro-orientali. Attesi venti da deboli a moderati variabili, ma con rinforzi da nord in Valchiavenna ed alto Lario per buona parte della giornata.

(foto: pioggia con possibilità di fenomeni anche temporaleschi, oggi in Lombardia)

