SARONNO – Rientro in vasca alla grande per tutti i settori della RNS che da lunedì 12 settembre hanno ricominciato ad allenarsi. Anche i numerosi master saronnesi si sono ritrovati in vasca dopo la lunga pausa estiva pronti a riprendere le attività. Pausa che non è stata così consistente per i cinque nuotatori che hanno partecipato ai campionati europei svoltisi a Roma tra fine agosto e inizio settembre.

Nell’impianto del Foro Italico che ha visto trionfare quest’estate i nuotatori italiani della nazionale, i cinque saronnesi hanno potuto gareggiare mettendosi alla prova e assaporando un clima di sfida ma anche di voglia di mettersi alla prova e di divertirsi.

Per Donatella De Benedictis, Velleda Cernich, Edoardo Manca, Maurizio Massoni e Luigi Taffelli sono stati giorni davvero intensi ma carichi di emozioni.

E grandi emozioni e soddisfazioni ha portato ai colori della RN Saronno l’inossidabile Velleda Cernich che ha conquistato tre medaglie nella categoria master 80-84: oro nei 200 rana, oro nei 100 rana (migliorando il suo primato italiano) e argento nei 50 rana. Classe 1942, nuotatrice master dal 2012, in questi venti anni di pratica Velleda ha conquistato successi e vittorie sia in Italia che nelle grandi manifestazioni internazionali .

Con la sua rana fluida e leggera, la sua costanza negli allenamenti e la serenità con cui affronta le nuove sfide, Velleda è diventata un simbolo del valore sportivo ad ogni età e si è fatta trovare pronta in vasca per iniziare una nuova entusiasmante stagione. In barba all’età anagrafica.