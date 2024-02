Sport

SARONNO – Per due weekend consecutivi, a ritmo e numeri sostenuti si sono tenuti i campionati regionali master lombardi, a cui con 44 atleti, ha partecipato anche la Rari Nantes Saronno. Quella di quest’anno è stata un’edizione da record: in vasca sono scesi ben 1958 nuotatrici e nuotatori, in rappresentanza di 104 società, 94 delle quali lombarde.

Aquamore Acqua 13 ha vinto i Campionati regionali Master di nuoto disputati alla piscina Faustina Sporting Club di Lodi. Al secondo posto si è classificato il Milano Nuoto Master e il podio è completato dal Gonzaga Sport Club. Quarto posto per i Nuotatori Milanesi, davanti all’Acqua1 Village e alla Rari Nantes Saronno. Numeri altissimi anche per la mattinata delle staffette quando è stato stabilito il record assoluto delle staffette, ben 648.

Numerosi record personali hanno caratterizzato le gare, oltre alla partecipazione della nuova categoria master 20-25, dando così anche ai più giovani la possibilità di gareggiare con il settore master.

La società saronnese ha confermato la sua storica importanza nel settore, restando tra le prime società in Lombardia, nonostante le diverse assenze di quest’anno dovute a varie problematiche e nonostante essere una delle poche squadre ad allenarsi in un unico impianto e non gestito dalla società stessa. 44 gli atleti iscritti e 26 le staffette schierate hanno contribuito a collezionare importanti vittorie e punteggi.

“Soddisfazione – Fanno sapere dalla società – per essere sempre tra le realtà più importanti in regione (l’anno scorso la Rari Nantes Saronno aveva conquistato il terzo posto) ma anche stimolo a dare sempre meglio vista l’agguerritissima partecipazione del movimento ed il livello sempre più competitivo”.

guarda tutte le foto 5



Rari Nantes Saronno, ai master lombardi 44 atleti iscritti e 26 staffette, fotogallery

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti