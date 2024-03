Città

SARONNO – La scorsa settimana si sono tenuti a Riccione i Campionati italiani assoluti di nuoto, massimo evento nazionale a cui partecipano tutti i big del nuoto. Tra i 732 nuotatori presenti, anche due atlete della Rari Nantes Saronno: Asia Villa ed Eleni Moia accompagnate dal direttore tecnico Leonardo Sanesi.

“Esperienza super positiva – commenta lo stesso Sanesi – sia per quanto riguarda la prestazione agonistica che per l’esperienza vissuta. Neanche a dirlo le ragazze si sono comportate benissimo: sia Asia che Eleni hanno conquistato la finale giovani nelle gare in cui si sono qualificate, finali trasmesse in tv sulla Rai. Asia ha concluso i 200 metri rana in sesta posizione migliorando di più di un secondo la prestazione della mattina in batteria, Eleni ha conquistato il secondo posto nei 200 metri farfalla, migliorando il suo personal best, scendendo anche lei di più di un secondo dalla mattina.

“È già bello prosegue Sanesi – partecipare agli assoluti, vedere, in più, entrambe le atlete gareggiare al pomeriggio, tra i campioni, è stato davvero emozionante.”

