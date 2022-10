x x

SARONNO – Sabato l’ultimo appuntamento annuale del softball, ed un nuovo importante traguardo che l’Inox Team Saronno cercherà di centrare: il riferimento va alle “Final four” di Coppa Italia che si tengono proprio sul diamante saronnese di via De Sanctis. Effettuati i sorteggi per le semifinali: alle 15 Mkf Bollate-Rheavendors Caronno e mezz’ora dopo la conclusione dell’incontro precedente Inox Team Saronno-Pianoro. Le vincenti si affrontano mezz’ora dopo la conclusione del secondo incontro per l’assegnazione della Coppa.

Saronno è reduce dalla conquista del suo primo scudetto, vincendo la serie di finale contro il Mkf Bollate; mentre ad agosto le saronnesi avevano vinto la loro prima Coppa delle Coppe, a Viladecans in Spagna.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

07102022