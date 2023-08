x x

SARONNO – E’ stato un mese intenso quello appena trascorso che ha visto la conclusione della programmazione regionale per quanto riguarda l’attività natatoria 22/23. Si sono svolti, infatti, i campionati regionali delle varie categorie, tutti con sede nella piscina Faustina di Lodi. Ad inizio luglio è partito il gruppo esordienti B che si è qualificato con 17 atleti ai campionati, partendo da una posizione medio-bassa in classifica al termine delle manifestazioni provinciali. “Prestazioni e miglioramenti buoni da parte di tutti quanti, e dimostrazione di essere una squadra molto unita nonostante l’individualità di questo sport, con tanto tifo ai compagni, abbracci e complimenti alla fine delle gare”, questo il commento dell’allenatore Fabio Scardilli.

Al termine dei regionali gli esordienti del secondo anno, più qualche eccezione, si sono qualificati sempre tra le prime 10/20 posizioni della Lombardia, dimostrando l’impegno che hanno dimostrato per arrivare a questi risultati e il grandissimo lavoro fatto quest’anno.

Anche per gli esordienti A, in vasca subito dopo i piccoli, sono stati 13 gli atleti ammessi per la Rns ognuno dei quali si è distinto per impegno attenzione e determinazione in ogni singola gara. L’allenatore Andrea Clerici commenta: “da sottolineare ancora una volta è lo spirito di squadra e unione che ci ha contraddistinto”. Arriva anche una medaglia con bel risultato di Marta Grande che conquista un 3^ posto nei 100 rana. Nella settimana sucessiva è la volta della categoria Ragazzi. 9 gli atleti qualificati, impegnati in 26 gare e 5 staffette. Emozioni, tifo, finali e podi. Tante ottime gare e tanti atleti, anche alla prima esperienza, che hanno dimostrato di saper gareggiare concentrati ad una manifestazione importante come il Campionato Regionale Lombardo.

I risultati

11 sono le finali ottenute e 5 i podi: Fabrizio Fuscaldo campione regionale nei 50 stile, secondo nei 100 dorso e terzo nei 200 dorso; Tommaso Porcu campione regionale nei 200 rana e secondo nei 100 rana. Concludono i più grandi delle categorie Junior, Cadetti e Senior che sono impegnati in 4 giornate di gara. Tantissime le finali raggiunte dagli atleti saronnesi, con prestazioni di rilievo e tempi migliorati dai propri personali.

Tra tutti ricordiamo i 9 podi conquistati:

Claudia Varisco, 3^ nei 50 farfalla; Asia Villa 2^ nei 100 e 200 rana e 3^ nei 50 rana; Eleni Moia 2^ nei 200 farfalla e 3^ nei 100 farfalla; Davide Ottoni 3^ nei 50 e 200 rana e la staffetta 4x 100 stile libero femminile senior che conquista il 3^posto.

Grande soddisfazione da parte del direttore tecnico Leonardo Sanesi per il grande livello raggiunto in questa stagione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

01082023