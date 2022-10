x x

SARONNO – “E’ ora possibile eseguire alla nostra farmacia, la farmacia Comunale 2 di via Valletta, la 4′ dose booster per cittadini a partire dai 12 anni a 120 giorni di distanza dall’ultimo “evento”, vaccinazione o infezione covid. Sarà inoculato il vaccino Comirnaty di Pfizer bivalente, che verrà utilizzato come dose di richiamo per potenziare la risposta immunitaria dell’organismo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario”. Lo fa sapere l’ex municipalizzata Saronno servizi, che gestice le farmacie comunali saronnesi.

La prenotazione può avvenire attraverso il sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Non sarà eseguito il vaccino su soggetti che presentino allergie a farmaci, a vaccini, che abbiano manifestato una reazione allergica grave a qualche vaccino, che abbiano patologie asmatiche o siano in terapia con anticoagulanti, o a soggetti che abbiano avuto l’infezione covid da meno di 120 giorni.

(foto: la farmacia Comunale 2 di via Valletta a Saronno, dove è possibile vaccinarsi contro il covid)

