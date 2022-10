x x

UBOLDO – Alberto Maestroni resta alla guida dell’Aurora Cmc Uboldese: dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Cas Amici dello sport, si era parlato delle dimissioni del tecnico, che d’altra parte gode della piena fiducia della dirigenza e che dunque ha deciso di restare al timone della squadra. Come rileva il sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, le dimissioni sono state infatti respinte.

Con Maestroni in panchina, l’Aurora andrà a caccia della prima vittoria stagione domenica contro il Mariano. Sinora l’Uboldese è rimasta inchiodata, dopo cinque giornate del campionato di Promozione, a quota zero punti, malgrado in generale abbia disputato buone gare: avrebbe sicuramente meritato di più.

Classifica: Universal Solaro 13 punti, Meda, Base 96 Seveso e Fbc Saronno 12, Valle Olona 10, Esperia Lomazzo, Baranzatese, Ispra e Lentatese 9, Besnatese 8, Mariano 5, Cas Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 3, Aurora Cmc Uboldese e Morazzone 0.

(foto: a destra, Alberto Maestroni)

