SARONNO – “Papà, papà lo facciamo ancora? Sembra Colorado boat di Garbaland”. Usa il commento del figlio, il saronnese Edoardo per segnalare la situazione oggi, domenica 9 ottobre, alla rotonda tra viale Lombardia e via Varese dove, a causa di avvallamenti nell’asfalto, si sono formate maxi pozze d’acqua.

“E’ davvero una situazione precaria – spiega con una chiamata alla redazione – tra la pioggia e gli schizzi immettersi nella rotonda o uscirne da viale Lombardia non è agevole se poi non si è “del posto” e non si rallenta molto evitando le pozze si sollevano veri e proprio muri d’acqua”. Non a caso il passaggio in auto sulle pozze hanno ricordato al piccolo saronnese l’attrazione di Gardaland con i tronchi che scivolano sull’acqua sollevando schizzi e spruzzi.

“Mi permetto di fare questa segnalazione tramite ilSaronno perchè si tratta di un problema noto ormai da anni e perchè si tratta di una zona molto trafficata e se basta una mattina di pioggia per creare un tale allagamento mi chiedo dopo una settimana di maltempo se la strada sarebbe percorribile e come”

