ROVELLASCA – In Prima categoria, sesta giornata, nel girone A Pro Azzurra Mozzate-Fc Tradate 2-2: per i locali, sul campo di Locate Varesino, a segno Brenna e Dell’Occa e per gli ospiti doppietta di Knouzi. Risorge la Salus Turate, 4-2 al Luino: ad aprire le marcature dopo cinque minuti Cassinari, raddoppio dei locali di Lauria al 15′ e ancora a segno al 28′. Nella ripresa il quarto sigillo dei locali con Sommariva al 36′ e nel finale la parziale rimonta del Luino con doppietta di Pavanello, reti al 41′ e 43′. Sconfitta in trasferta. 4-3, per il Lonate Ceppino impegnato sul campo del San Michele.

Riepilogo girone A: Pro Azzurra Mozzate-Fc Tradate 2-2, Salus Turate-Luino 4-2, San Michele-Lonate Ceppino 4-3. In classifica guida il Gallarate con 16 punti. Pro a 11, Lonate e Fc Tradate a 7, Salus Turate a 3.

Nel girone B vittoria esterna del Sc United, 3-0′ sul campo dell’Albate: a segno Ballabio (foto) e doppietta di Livelli mentre in casa il Rovellasca 1910 ha fatto 1-1 contro il Menaggio: ai locali non è bastata la rete di Riolo.

Vittoria casalinga invece per l’Asd Ceriano.

