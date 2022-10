x x

SARONNO – Doppio cedimento in via Taverna dove dal tetto di una casa sono caduti calcinacci sia all’esterno sia nel cortile interno. E’ successo oggi, domenica 9 ottobre, e fortunatamente in quel momento non ci trovavano persone nell’area attorno alla casa.

Il rumore ha fatto accorrere i residenti che hanno chiamato la polizia locale. La pattuglia ha provveduto a transennare la zona. Ad avere la peggio una Fiat Brava che si è ritrovato con il tetto e con il parabrezza sfondato. Ora i proprietari dell’immobile si dovranno mobilitare celermente per gli interventi di manutezione e messa in sicurezza mentre il proprietario dell’auto, che per altro era appena sceso dal veicolo pochi minuti prima dell’incidente, dovrà necessariamente cambiarla.

La polizia locale, intervenuta in pochi minuti, a provvveduto a stendere una relazione sull’accaduto. Non ci sono state ovviamente ripercussioni sulla circolazione o viabilità.

