x x

CERRO MAGGIORE – Missione compiuta per l’Aurora Cmc Uboldese che stasera nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione ha superato 2-1 gli Amici dello sport, passando quindi agli ottavi di finale.

La cronaca – Avanti la formazione di casa con rete dell’ex saronnese Niesi al 25′, il pareggio è firmato dopo dieci minuti da Macchi. Ma al 33′ della ripresa è Guarda che fissa il risultato sul 2-1 per la formazione uboldese che dunque in Coppa Italia non sbaglia un colpo. Con gli Amici dello sport a chiudere in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Castiglioni al 34′ della ripresa, rimpiazzato da vice Di Mango.

Aurora Cmc Uboldese-Amici dello sport 2-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Lelli Lor., Bartucci, Montani (22′ st Alberti), Banfi (22′ st Lelli Lu.), Pecorini, Besati (39′ st Fiore), Maiorano (17′ st Yessoufou), Guarda, Passalacqua, Niesi (34′ st Dall’Aera). A disposizione Margariti, Calini, Fontana, Belli. All. Maestroni.

AMICI DELLO SPORT: Castiglioni, Moretto, Sala (36′ st Cozzi), Caccia P., Tirelli, Finato, Rimoldi (16′ st Brando), Trevisan (34′ st Di Mango), Avinci, Caccia M., Macchi (36′ st Vidhi). A disposizione Grassini, Riccio, Pau, Martel, Zaroli. All. Cau.

Arbitro: Fumagalli di Como (Barni di Abbiategrasso e Meneghel di Gallarate).

(foto archivio)

12102022