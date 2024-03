Calcio

LENTATE- Nella 25′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese ospita sul proprio campo il CAS Sacconago, in un match combattuto, ma vinto dall’attuale capoclassifica del girone per 2 a 1.

La Lentatese scende in campo con la voglia di approfittare dello scontro diretto tra Ispra e Accademia BMV e i rossoblù vanno subito in vantaggio con la rete di T. Meroni al 13′. La squadra di mister Valente continua a spingere per cercare il raddoppio, che arriva al 38′ con il bomber Tallarita che torna alla rete.

Il CAS Sacconago nella ripresa alza il baricentro e spinge per cercare almeno il pareggio. Al 65′ gli ospiti, infatti, tornano in partita trovando la rete del 2 a 1 con il goal di Macchi. Nonostante le offensive, la difesa della Lentatese rimane solida e porta a casa tre punti importantissimi per il destino del campionato.

Con questa vittoria la Lentatese torna in vetta al campionato, agguantando l’Accademia BMV a quota 47; dall’altra parte il CAS Sacconago rimane al terzultimo posto a 19 punti.

Lentatese-CAS Sacconago 2-1

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Rivaletto, Fontana, Bruzzese, T. Meroni, Talpo, Romano, Tallarita, Ballabio, Schiavo. A disp: Amari, W. Meroni, Misuriello, Saccullo, Parravicini, Leone, Tomasini, Giglio, Galbiati. All. Valente.

CAS SACCONAGO: M. Castiglioni, Mkhinini, Salatino, Macchi, Laomedonte, Compagnone, Azimonti, Caldiroli, Ferrario, Rondanini, Bogni. A disp: Mrinaj, Bottan, Zaroli, Grassini, Gomaa, Diop, Di Benedetto, Bulegato, A. Castiglioni.