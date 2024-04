Calcio

SACCONAGO- Nella 28′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro è ospite sul campo del CAS Sacconago in un match dominato dai giallorossi e vinto con il risultato di 0 a 2.

Non sbaglia la squadra di mister Broccanello, in uno scontro che sulla carta dava nettamente per favoriti gli ospiti, ma il Solaro è stato bravo a non sottovalutare una squadra ancora in lotta per conquistare la salvezza. A decidere il match sono state le reti di Fabozzi e Musazzi che portano tre punti all’Universal. Qualche occasione nella gara anche per il CAS Sacconago, che non è riuscito a concretizzare e a fare male alla difesa ospite.

Con questa vittoria il Solaro sale a 52 punti, portandosi a tre lunghezze dalla vetta; dall’altra parte il CAS Sacconago rimane fermo a 25 punti, in penultima posizione.

CAS Sacconago-Universal Solaro 0-2

CAS SACCONAGO: M. Castiglioni, A. Castiglioni, Salatino, Nardone, Zaroli, Compagnone, Azimonti, Rondanini, Gomaa, Macchi, Bogni. A disp: Mrinaj, Bottan, Grassini, Taglioretti, Diop, Ferrario, Bulegato, Di Benedetto, Galliano. All. Compagnone

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Trionfo, Cavalcante, Greco, Panariello, Romano, Marquez, Bajoni, Musazzi, Lucente, Fabozzi. A disp: Migliore, Orlando, Giordano, Borsani, Bonasso, Viscusi, Magro, Di Patria, Pietropoli. All. Broccanello.