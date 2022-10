x x

CERIANO LAGHETTO – Sarà una storia d’amore, una vicenda familiare che troverà un lieto fine o una passione sportiva o del mondo del spettacolo che si concretizzerà con un incontro vip nello studio di Maria De Filippi?

Sono le domande che si fanno molti cerianesi, ma anche residenti dei comuni limitrofi, dopo l’avvistamento, oggi pomeriggio, di Giovanni Vescovo, il nuovo “postino” della trasmissione tv di Canale 5.

Telecamere al seguito, divisa da postino e borsa di pelle per il messaggio il postino è stato visto in bicicletta nella zona di piazza San Vittore. Ha girato anche in alcune vie del centro dove è stato ripreso dalla troupe mentre pedalava. Riprese che regaleranno qualche minuto di celebrità al comune di Ceriano Laghetto prima che un proprio residente diventi protagonista.

L’appuntamento per tutti, curiosi e diretti interessati, sarà quindi sulla rete Mediaset quando la storia cerianese sarà mandata in onda.

