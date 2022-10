x x

SARONNO – Nuovo incidente con il monopattino a Saronno, ormai ne capitano a cadenza settimanale: l’altra notte alle 23.55 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo inviata in viale Prealpi, proprio al confine con Rovello Porro, per soccorrere un ragazzo di 27 anni. Il giovane non è comunque apparso in gravi condizioni ed è stato trasferito all’ospedale cittadino per essere medicato.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che si verifica in città, nelle ultime settimane. Per fortuna, sinora, sempre con lievi o abbastanza lievi conseguenze.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un incidente in viale Prealpi di Saronno, sul posto ambulanza e polizia locale)

14102022