SARONNO – Pubblichiamo integralmente la nota del capogruppo Pd in merito all’abolizione del collegamento tra Saronno e la stazione Centrale di Milano prevista nell’ambito della rimodulazione della linea Malpensa-Milano.

“Tranquilli, ci penso io!” Questo ci racconta il consigliere leghista Monti mentre si fa beffe delle preoccupazioni dei saronnesi. La chiusura è solo rimandata e verrà potenziata la linea da Malpensa a Cadorna, via Saronno; questo ci dice. Molte grazie, verrebbe da rispondere. La linea Malpensa Cadorna c’è già, è un’ altra quella che verrà eliminata, quella che porta in stazione Centrale dalla quale partono treni verso tutta l’Europa, ma questo non sembra preoccupare gli uomini del Pirellone, mentre invece preoccupa e non poco le decine di migliaia di pendolari che abitano o partono in treno da Saronno. Ci aspettiamo risposte (e tempi) migliori da chi è deputato a darle, ovvero regione Lombardia.

