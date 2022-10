x x

SARONNO – Due incidenti ieri sulle strade di Saronno. Ieri sera alle 20 interventi dell’ambulanza del Sos Uboldo e dell’auto-infermieristica per un pedone investito ne periferico viale Europa, non lontano dalla rotonda dello svincolo autostradale di Origgio-Uboldo. Ad essere soccorso un uomo di 58 anni, che comunque si è presto ripreso. E’ stato comunque trasportato all’ospedale di Castellanza per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi del sinistro e per deviare il traffico.

In precedenza, alle 12, è stata investita una ciclista in via Don Guanella. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, la ferita – una donna di 58 anni – è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, non è grave.

Incidente anche a Solaro, in via degli Alberoni: alle 19.50 nelle scontro fra un’automobile e una motocicletta sono rimaste contuse tre persone, una ragazza di 24 anni, una di 28 ed un ragazzo di 27 anni. Sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e medicati di lievi lesioni all’ospedale di Saronno.

