LOMAZZO – “Complimenti a Carlo Colmegna, da tanti anni impegnato attivamente nella nostra comunità con iniziative di solidarietà”: così i responsabili dell’Amministrazione comunale di Lomazzo parlando del concittadino che in cinque anni ha raccolto qualcosa come 10 mila paia di occhiali, che sono stati donati in Paesi in via di sviluppo.

Con la collaborazione di oratori, parrocchie e negozianti della zona, Colmegna ha raccolto gli occhiali usati, che sono stati igienizzati, sistemati e che sono stati poi messi a disposizione del Movimento ciechi di Milano: sono destinati a persone con problemi alla vista in Camerun, Tanzania, Brasile ed in altri Paesi; a persone che non si sarebbero potuto permettere di acquistarli. Per il lomazzese un progetot nato da una considerazione personale: anni fa aveva avuto problemi alla vista, e da allora ha deciso di aiutare chi si trovano in simili situazioni.

15102022