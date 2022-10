x x

CERIANO LAGHETTO – Non solo l’anticipo della partita del campionato di Terza categotia ma anche una grande festa per i 10 anni della “Masnada”, i propri fedelissimi tifosi: serata importante quella odierna della Frazione calcistica Dal Pozzo, che celebra anche l’attuale primo posto in classifica. Si gioca in quella che è ormai diventata la casa del Dal Pozzo ovvero il centro sportivo di via Corelli a Limbiate.

ll programma

Si inizia a festeggiare già alle 15 e sino alle 19-30 con giglia accesa e birrette; alle 16.30 concerto con “Honey too rinchos” ed alle 18.15 anche il concerto “Los tres monos”. Alle 19.30 tutti sugli spalti ed alle 20 la partita Dal Pozzo-Legnanese, a seguire party.

La classifica

Classifica: Dal Pozzo 12 punti, Oratorio Passirana, San Giorgio, Mascagni e San Giuseppe 9, Legnanese 7, San Vittore Olona 6, Nervianese 4, Legnarello e San Lorenzo 3, Rescalda, Virtus Sedriano, San Luigi Pogliano 0.

15102022