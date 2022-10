x x

SARONNO – Negli ultimi giorni sono stati impastati, fatti lievitare, pirlati, inseriti nei pirottini, fatti lievitare e cotti. Ed oggi i primi panettoni artigianali adf altissima qualità, nati dall’unione della tradizione della Paolo Lazzaroni e figli e dalla maestria dei maestri pasticceri Morandin esperti della lievitazione e del panettone artigianale.

Questa settimana il nuovo laboratorio realizzato all’interno del Punto Rosso Lazzaroni, il bar e spaccio di via Gorizia, si è trasformato in un regno del panettoni con ingredienti, dai canditi al burro, dalla vaniglia alle uova, di vera eccellenza e con una ricetta arrivata all’archivio Lazzaroni concretizzata con esperienza e tanta conoscenza e tecnica.

Il risultato è ben visibile in queste ore con decine di panettoni, con gusti e ricette diverse, che riposano pronti per essere glassati. Anche quest’ultima fase è stata seguita da Francesca Morandin che ha condiviso l’arte del panettore con i pasticceri Lazzaroni. A breve saranno confezionati e faranno la loro comparsa sugli scaffali per Punto rosso Lazzaroni di via Gorizia in attesa di arrivare nelle case dei saronnesi per le feste di Natale ma anche prima per provare l’eccellenza, il gusto creato da una lista d’ingredienti cortissima, dall’esperienza e dalla tradizione.

Essendo la produzione completamente manuale ed artigianale, la tiratura sarà limitata e verrà riservata prioritariamente a chi lo preordinerà inviandone richiesta a [email protected], fino ad esaurimento scorte.

