SARONNO – Il derby di serie B tra la Pallavolo Saronno e lo Yaka Volley Malnate si è concluso con la vittoria dei malnatesi 0-3 (24-26 21/21-25/21-25).

“Partita abbastanza emotiva, tosta sotto l’aspetto mentale, è stato un match contro una squadra che lo scorso anno ha dimostrato di essere all’altezza di un campionato come questo – queste le parole a caldo del coach Luca Chiofalo – sappiamo benissimo quanto era importante giocare bene questa partita, non perchè era contro gli Yaka, ma perchè le partite importanti ci danno sicuramente le giuste informazioni su cui lavorare durante la settimana”.

Il primo set è stato combattuto da entrambi le parti, con un primo distacco del Saronno, vanificato poi dal turno in battuta del Malnate, fino alla parte finale, giocata punto a punto, in cui hanno avuto la meglio i ragazzi dello Yaka Volley. Il secondo set non si è aperto nel migliore dei modi per gli Amaretti: abbattuti emotivamente dalla sconfitta del primo, hanno subito 6 punti, recuperati successivamente anche grazie ai cambi del coach Chiofalo, strategia che non è bastata a portare a casa il set. Il terzo set, dopo il cambio di palleggio, si è aperto con il vantaggio del Saronno, perso a causa del gran turno in battuta del Malnate che è riuscito a chiudere il set e anche l’intero match con il punteggio di 0-3.

Qui i tabellini: Gaggini 5, Fontana 8, Falanga 1, Fumero 1, Vlasceanu 1, Cafulli 16, Olivati 1, Calò, Buratti, Marnoni, Guaragna, Gugliemo, Gallo, Turolla.

(foto d’archivio)

