SARONNO – Si terrà domani, martedì 18 ottobre alle 21 al Teatro Regina Pacis (in via Roma 119), l’incontro “Il cristianesimo come avvenimento. Il pensiero teologico di don Giussani” con la partecipazione di don Alberto Cozzi, professore di Teologia Sistematica alla falcoltà di Teologica dell’Italia Settentrionale e membro della Commissione Teologica Internazionale.

Si tratta del primo di una serie di tre incontri dal titolo “Dalla mia vita alla vostra” che Comunione e Liberazione a Saronno propone in occasione del centenario della nascita di don Giussani.

La vita di don Giussani è stata segnata da una profonda commozione per tutto ciò che è umano, da un’intensità che aveva in Cristo la sua sorgente e spiegazione: “È la vita della mia vita, Cristo”. “Il desiderio di comunicare a tutti chi è stato don Giussani e perché la sua figura è tuttora così cara a tantissime persone – spiegano gli organizzatori – è la ragione che ci ha spinto a promuovere tre incontri pubblici riassunti nel titolo “Dalla mia vita alla vostra”.

