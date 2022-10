x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza l’altra notte alle 5 davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. Arrivato sul posto, l’equipaggio della Croce azzurra di Caronno Pertusella ha trovato un uomo che stava male: gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Il paziente aveva dunque bevuto troppo; si è comunque presto ripreso e non è stato necessario l’eventuale trasporto all’ospedale di piazza Borella.

Il diretto interessato è quindi tornato a casa, senza ulteriori problemi.

