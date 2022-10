Solaro lancia la campagna anti-influenzale

SOLARO – Il Comune di Solaro, l’azienda speciale Solaro multiservizi e le farmacie comunali di Solaro, in collaborazione con il dottor Lorenzo Muddolon, avviano il ciclo di vaccinazioni antinfluenzali per la stagione autunnale 2022 nei locali dell’ambulatorio di via Pellizzoni e nelle due sedi dei centri anziani Maps e Tre Quartieri.

L’attuale disponibilità di vaccini garantita da Ats Città Metropolitana per il Comune di Solaro è di circa 600 unità.

Dove e quando

Sono previste tre sedute: sabato 22 ottobre al centro anziani Tre Quartieri di piazza Grandi al Villaggio Brollo, sabato 29 ottobre all’ambulatorio Affidea di via Pellizzoni e sabato 5 novembre al centro anziani Maps di via Drizza. Le somministrazioni avverranno nel pomeriggio dalle ore 13 alle 18. Dal martedì al venerdì precedente ad ogni seduta sarà possibile prenotare telefonicamente alla farmacia comunale numero 1 al numero 029690000 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.



Inoltre, per la seduta di sabato 22 ottobre sarà possibile prenotare direttamente di persona al centro anziani Tre Quartieri dalle 9 alle 12; per la seduta di sabato 29 ottobre sarà possibile prenotare direttamente di persona nella sala Blu del Comune in via Mazzini dalle 9 alle 12; per la seduta di sabato 5 novembre sarà possibile prenotare direttamente di persona al Maps dalle 9 alle 12.



I vaccini saranno destinati a tutte le categorie garantite da Regione Lombardia: cittadini over 60 anni, cittadini a rischio per patologia, donne in gravidanza e le altre categorie previste al seguente link:

https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/.

Non saranno somministrati vaccini pediatrici.



Con la vaccinazione antinfluenzale è prevista anche l’offerta gratuita della vaccinazione antipneumococcica alle persone di 65 anni (nati nel 1957), alle coorti 1956 e 1955 e alle categorie a rischio.

17102022