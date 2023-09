SARONNO – Al via la campagna per la vaccinazione antinfluenzale domenica 1 ottobre con una giornata dedicata alla vaccinazione per over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Durante la somministrazione dell’antinfluenzale, potrà essere co-somministrato il nuovo vaccino anti-covid aggiornato XBB 1.5.

Per vaccinarsi nella Giornata dedicata è necessario prenotarsi sulla piattaforma vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it: le prenotazioni rimarranno aperte fino a domenica. Per tutta la durata della campagna vaccinale stagionale sarà attivo il numero verde dedicato ai cittadini 800894545 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 per prenotazioni e informazioni.

1 ottobre – Giornata di avvio della Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024

Elenco erogatori sul territorio di Ats Insubria:

Asst Sette Laghi

Centro Vaccinale Luino, via Verdi 6 9-15

Centro Vaccinale Sesto Calende, largo Cardinal dell’Acqua 1 9-15

Centro Vaccinale Azzate, via Acquadro,6 9-15

Casa di Comunità Varese, viale Monte Rosa 28 9-15

Casa di Comunità Tradate, via Gradisca 16 9-15

Casa di Comunità Arcisate, via Campi Maggiori 23 9-15

Casa di Comunità Laveno, via Ceretti 8 9-15

Asst Valle Olona

Centro Vaccinale Hub ex Caserma Aeronautica Gallarate, viale Milano 153, 9-15

Centro Vaccinale Saronno c/o Cdc Saronno, via Fiume 12, 9-15

Asst Lariana

Casa di Comunità Como, cia Napoleona 60 13-19

