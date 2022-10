x x

ORIGGIO – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: è successo oggi alle 18.25 ad una donna di 64 anni, mentre percorreva via per Saronno alla periferia di Origgio, il sinistro si è verificato alla rottoria tramite la quale ci si immette sulla ex statale Varesina.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, l’ambulanza della Croce rossa di Legnano e l’auto-infermieristica. Le condizioni della ciclista non sono apparse preoccupanti, è tata comunque trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata e per gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente ed hanno deviato il traffico per fare i modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto archivio)

18102022