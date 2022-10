x x

SARONNO – Un applauso lungo ma soprattutto intenso e ricco di emozione e commozione ha concluso la messa con cui don Federico Bareggi ha salutato, sabato sera, in Prepositurale la città di Saronno e gli scout del gruppo Agesci.

Sono stati proprio gli scout ad organizzare e gestire questo momento di festa e condivisione con canti e riflessioni per salutare don Federico punto di riferimento di tantissimi giovani saronnesi. Nell’omelia il religioso ha sottolineato, con una punta di emozione, con fosse il più bel regalo possibile vedere “grandi”, tanto da essere a loro volta educatori, chi al suo arrivo era un bambino e un ragazzino.

Per dieci anni a Saronno, responsabile della Pastorale Giovanile di Saronno che comprende i sei oratori della città, docente al liceo Grassi e punto di riferimento degli scout della città degli amaretti don Federico Bareggi è stato un sostegno importante per i ragazzi saronnesi anche durante la recente pandemia. Basti citare il canale Youtube realizzato per stare vicino ai più piccoli durante il primo lockdown. Il legame tra Saronno e don Federico è da sempre molto forte basti ricordare la sentita e partecipata messa per i suoi vent’anni di ordinazione celebrata nel luglio 2020 alla parrocchia del Matteotti.

Don Federico ha lasciato Saronno a settembre per assumere l’incarico di parrocco della chiesa S. Ambrogio in Cinisello Balsamo

