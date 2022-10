x x

UBOLDO – L’amministrazione comunale assegna borse di studio agli studenti più meritevoli, con l’obiettivo di incoraggiare gli studenti alla prosecuzione degli studi.

Possono partecipare la bando gli studenti residenti a Uboldo che nell’anno scolastico 2021/22 abbiano frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado con un giudizio conclusivo pari a 10/10; altro requisito fondamentale: gli studenti non devono essere beneficiari, per l’anno scolastico 2021/22 di altre borse di studio.

La modalità di invio prevede che il form della domanda sia compilato in ogni sua parte e inviato entro le 12 del 10 novembre 2022 all’indirizzo mail [email protected], oppure a [email protected], oppure presentata all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; il termine per la scadenza è da considerarsi perentorio, poiché non verranno accettate domande presentate oltre la data sopracitata.

Per ulteriori informazioni: 02-96992223, oppure mandare una mail all’indirizzo: [email protected]

