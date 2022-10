x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’arrivo delle luminarie (qui la nota del Duc)

Natale 2022 all’insegna del risparmio energetico e del rilancio economico a Saronno.

Si può fare e si comincia con la Festa del Trasporto del crocifisso di domenica 23 ottobre. “Abbiamo lavorato con la consueta sintonia con il Distretto Urbano del Commercio – afferma l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Domenico D’Amato – e ci sono due novità e un elemento di continuità rispetto alla scelta sulle luminarie del commercio 2021. L’elemento di continuità è il forte investimento economico fatto dal Comune con 10.000 euro dedicati specificatamente alle luminarie, come avevamo fatto anche nel 2021, confermando la scelta a favore del commercio e dei cittadini.

Il primo elemento di novità è invece quello delle tempistiche di accensione, perché abbiamo concordato con il Duc l’importanza di iniziare a dare un segnale di festa in occasione della Festa del Trasporto di questa domenica 23 ottobre, per poi spegnere le luminarie fino a fine novembre. La seconda novità collegata alla prima è la decisione di puntare su luminarie a led a bassissimo consumo energetico perché non sarebbe comprensibile in un momento in cui i commercianti e i cittadini (e la stessa Amministrazione comunale) vivono i problemi economici legati alla crisi energetica fare un investimento in qualcosa che consumi troppo. In tal senso non solo abbiamo condiviso la scelta dei led a basso consumo, ma abbiamo anche condiviso con i commercianti un orario di accensione che va dalle 16,30 alle 23,30. E’ la dimostrazione che si può combinare atmosfera di festa, aiuto allo sviluppo economico e commerciale a risparmio energetico”. Tutto questo in attesa, naturalmente, delle luminarie “d’autore” e di molto altro, con altrettanta attenzione al risparmio energetico, di cui parleremo fra un mese nell’ambito del lancio del programma natalizio del Comune.

