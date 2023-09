COGLIATE – Un’iniziativa che arriva al suo secondo anno di fila quella che ha adottato il Comune di Cogliate con lo scopo di sostenere le famiglie per affrontare le spese scolastiche ed incentivare gli alunni meritevoli; è stato infatti bandito un concorso per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Comune infatti stanzierà 3000 euro per quest’iniziativa, 2000 euro da parte dell’S.S.D. Campo Volo Cogliate, e 1000 da parte del Comune, che ha deciso di assegnare 12 borse di studio del valore di 250 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre, qualora le richieste pervenute siano inferiori a 6, i fondi verranno redistribuiti per soddisfare le richieste ai primi “Esclusi” in graduatoria nell’altra categoria.

