TRADATE / MOZZATE – Due incidenti ieri pomeriggio lungo la ex statale Varesina. Alle 17 in ciclista è stato investito a Tradate in via Europa, tratto locale della Varesina nei pressi della rotonda all’incrocio con viale dello Sport: sul posto l’intervento della polizia locale e dell’ambulanza della Croce rossa. Il ferito, di 46 anni, non ha comunque riportato gravi conseguenze ed è stato medicato direttamente sull’autolettiga, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Mozzate, sempre sull’ex statale nel tratto locale denominato via Varese, vicino alla rotonda all’incrocio con via Pertini, scontro auto-moto. Il motociclista è stato trasportato dlal’ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale di Tradate, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Turate accertamenti in corso per un episodio avvenuto alle 19 non lontano dalla stazione ferroviaria, in viale Roma, dove sono intervenuti ambulanza e carabinieri per una aggressione ad una donna, che ha comunque riportato solo lievi contusioni.

(foto archivio)

20102022