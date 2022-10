x x

LOMAZZO – Seguendo l’esempio di molte altri Amministrazioni comunali della zona, anche quella di Lomazzo ha deciso – con una ordinanza – di rinviare di una settimana l’autorizzazione all’accensione dei riscaldamenti domestici, dal 22 al 29 ottobre.

“Si rende noto che sul territorio del comune di Lomazzo è in vigore l’ordinanza di posticipo al 29 ottobre dell’attivazione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento” si legge infatti in una nota del Comune. Decisione presa contro il caro bollette, per il risparmio del gas ed alla luce di un autunno che si sta rivelando particolamente caldo, con temperature per il momento ben al di sopra delle medie stagionali.

