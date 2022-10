x x

SARONNO – I proprietari saronnesi di un barboncino hanno deciso di rendere noto quanto accaduto venerdì scorso in corso Italia per mettere in allerta i proprietari di quattro zampe ma soprattutto per ringraziare quel passante che è intervenuto in aiuto della dog sitter.

Cosa è successo esattamente? La saronnese stava passeggiando nella mattinata di venerdì in corso Italia con il barboncino di una famiglia saronnese di cui si occupa. All’altezza della piazza di San Francesco è stata avvicinata da un uomo. Lui ha iniziato a parlarle chiedendole di acquistare qualcosa e confondendola un po’ con continue richieste. Quindi ha cercato di convincerla a lasciargli prendere il guinzaglio. La ragazza istintivamente ha tirato cane e guinzaglio verso di sè mentre le richieste dell’uomo sono diventate più insistenti tentando anche di strattonare la donna per prendere il guinzaglio. Ha proprio tentato di strapparglielo dalle mani.

Fortunatamente è intervenuto un passante, un 60enne, che ha chiesto alla dog sitter se fosse in difficoltà stoppando di fatto le pretese e insistenze dell’uomo. Rincuorata dall’intervento dell’attento saronnese la dog sitter ha rimarcato il proprio forte no all’uomo che cercava di prenderle il cane. Vista la malaparata il malintenzionato si è dileguato rapidamente.

Come detto i proprietari del cane hanno voluto raccontare l’accaduto per ringraziare il saronnese che è intervenuto in aiuto del barboncino e della dogsitter e soprattutto per invitare i proprietari di altri quattro zampe a prestare attenzione.

