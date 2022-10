x x

SARONNO – WhatsApp down in tutta Italia. Problemi nella mattinatIl servizio di messaggistica è ko da quasi un’ora. Lo conferma anche il sito smartworld: “Su Downdetector le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita. Il servizio di messaggistica verde sembra essere completamente offline, con l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di Whatsapp tramite il menù dei dispositivi collegati”.

Al momento Facebook e Instagram, parte del gruppo Meta, funzionano correttamente.

