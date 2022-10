x x

SARONNO – “Noi chiediamo delle risposte e ciò che ci spetta. Le nostre strutture non possono permettersi di continuare questa collaborazione se non vi è il rispetto dei patti, chi si ritroverà a rimetterci se la giunta non capisce l’importanza del nostro ruolo sul territorio saranno in primis le famiglie che rischiano di trovarsi senza strutture dove iscrivere i bambini e le strutture stesse non ricevendo i supporti che spettano”.

E’ il fulcro dell’appello lanciato dalle titolari degli asili nido Biricoccolo e Piccoli Lords che tornano a chiedere a gran voce all’Amministrazione i fondi che stanno attendendo da mesi ma soprattutto risposte, certezze ed attenzione che mancano da tempo.

Una vicenda su cui il Comune non ha fornito risposte malgrado la sollecitazione arrivata alle titolari dei nidi e anche dal una nota delle opposizioni.

Ecco l’appello lanciato dai titolari di due asili nido cittadini che spiegano la difficile situazioni che si trovano a vivere e soprattutto il loro impegno per bimbi e famiglie a cui, purtroppo, non è corrisposto l’impegno del comune.

Nonostante il centro destra abbia chiesto spiegazioni sui fondi 0-6 non ha ottenuto nessuna risposta e con grande amarezza siamo qui per dare voce alle nostre strutture, che da decenni danno un servizio di qualità sul territorio.

La giunta in essere ha basato parte della sua campagna durante i tempi bui della pandemia sull’importanza delle strutture private che danno servizio sul territorio, ma purtroppo ci rendiamo conto che per come stanno le cose erano solo parole.

Situazioni aperte senza risposte:

A luglio 2021 il comune di Saronno ha aperto le domande di accreditamento per il nuovo trienno alle strutture private.

Le nostre strutture hanno deciso di accreditarsi nell’ottica di collaborazione col comune come in passato.

L’accreditamento comporta regole più stringenti per le strutture portando anche un dispendio economico più alto per rispettarle; quindi una struttura accreditata ha un valore aggiunto, difatti sul sito del comune le strutture accreditate di triennio in triennio venivano modificate e pubblicate per dare informazioni ai cittadini, mettere in risalto la qualità, questo ad oggi dopo diversi solleciti non è ancora avvenuto.

A maggio 2022 le nostre strutture firmano con il comune di Saronno una convenzione per accogliere un numero crescente negli anni di bimbi che restano fuori dalla graduatoria comunale con rette calibrate da Isee e senza contributo alcuno da parte del comune, ma con la promessa della spartizione dei fondi 0-6 come aiuto per copertura spese.

Ad oggi dopo diverse pec inviate stiamo ancora attendendo il saldo 2021 e i fondi 2022.

Nel frattempo facciamo presente che Regione Lombardia con il sistema integrato 0-6 nel quale ogni comune deve ampliare i servizi infanzia dal 27% al 33% specifica che le strutture private saranno un appoggio e che i fondi devono essere spartiti anche con loro, dando specifiche di percentuali da applicare.

Le nostre strutture non possono permettersi di continuare questa collaborazione se non vi è il rispetto dei patti, chi si ritroverà a rimetterci se la giunta non capisce l’importanza del nostro ruolo sul territorio saranno in primis le famiglie che rischiano di trovarsi senza strutture dove iscrivere i bambini e le strutture stesse non ricevendo i supporti che spettano.

La somma che ogni anno riceve il Comune di Saronno da parte della regione viene calcola in base al numero di posti dichiarati dalle strutture 0-6 pubbliche , private e paritarie.

Quindi che fine hanno fatto i fondi 0-6 a copertura/aiuti delle spese delle nostre strutture?

Per quale motivo la giunta in essere da così poca importanza al settore infanzia 0-6 ?

La professionalità e l’educazione delle figure dirigenziali dov’è finita?

Noi chiediamo delle risposte e ciò che ci spetta .

