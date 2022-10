Ceriano Laghetto: in arrivo tanti cantieri per scuole e sport e… le colonnine per ricaricare le auto elettriche

Ceriano Laghetto: in arrivo tanti cantieri per scuole e sport e… le...

CERIANO LAGHETTO – Per quanto riguarda i cantieri finanziati direttamente dal Comune, si segnala quello in atto in questi giorni per la sostituzione della caldaia e dell’impianto termico alla scuola d’infanzia Ballerini che ammonta a 39.000 euro e poi, destinati ad essere avviati a brevissimo.

In arrivo anche l’installazione di nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nelle frazioni Villaggio Brollo e Dal Pozzo, con una spesa complessiva di circa 24.000 euro, l’impianto di illuminazione al campo di calcetto del Villaggio Brollo al costo di 7.500 euro, l’intervento di riqualificazione di via Carducci, di cui sarà cambiata la pavimentazione nel piano co-finanziato da Regione Lombardia che comprende anche la realizzazione di un parco giochi inclusivo al Giardinone per un costo totale di 100.000 euro e la riqualificazione energetica comprendente anche la sostituzione di tutti i serramenti della scuola primaria con nuovi modelli a maggiore isolamento per un conseguente risparmio energetico e migliore comfort al costo di 330.000 euro.

