BRIANZA – Il calcio brianzolo è sotto shock per quanto avvenuto ieri sera al Carrefour di Assago dove un uomo ha preso di mira le persone che si trovavano nel supermercato, aggredendole con un coltello. Un dipendente del centro commerciale ha perso la vita, altre quattro persone sono state ferite, due delle quali gravemente, e fra esse anche il calciatore del Monza, Pablo Marì, ed anche altri due clienti hanno avuto bisogno di cure mediche.

Le forze dell’ordine hanno bloccato l’esagitato, un 46enne pare alle prese con problemi psichici, e che è stato preso in custodia dai carabinieri. A quanto pare era entrato disarmato nel supermercato per poi impossessarsi del coltello ed aggredire, a caso, le persone che si trovava davanti.

Pablo Marì, spagnolo che gioca nel ruolo di difensore, è un acquisto estivo del Monza, arrivato in prestito dai londinesi dell’Arsenal. E’ ricoverato in ospedale in condizioni serie ma a quanto pare sarebbe sempre rimasto cosciente e non risulta in pericolo di vita.

(foto: Pablo Mari, in una delle immagini ufficiali del calcio Monza)

