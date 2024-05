Cronaca

GERENZANO – Il furto è stato messo a segno mercoledì scorso ma nelle ultime ore è diventato di dominio pubblico anche per l’intervento di riparazioni in corso al tabernacolo. Ignoti sono entrati in chiesa parrocchiale a Gerenzano e hanno rubato alcuni calici e ostensori conservati nell’edificio di culto.

E’ la prima volta che la chiesa santi Pietro e Paolo, nel cuore della città, viene presa di mira con un furto di questo tipo. Negli ultimi anni si ricorda solo una passata effrazione alla casa parrocchiale. Tra i fedeli c’è grande amarezza non tanto per il valore intrinseco degli oggetti rubati ma quanto per l’effrazione in sè all’edificio di culto e per il mancato rispetto non solo per i calici ma anche per gli ostensori e i reliquiari che si trovavano in una teca sotto l’altare.

Al momento non sono trapelati molti particolari sull’effrazione ma è certo che i ladri abbiano tentato senza successo di aprire il tabernacolo tanto da rendere necessario un intervento di manutenzione della serratura dello stesso.

Un episodio che lascia molta amarezza alla comunità gerenzanese e ai fedeli.

