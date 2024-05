VERANO BRIANZA – Ieri la sconfitta del Legnano ai playout contro la Castellanzese e la retrocessione dei lilla dalla serie D all’Eccellenza, incontro andato in scena allo Sportitalia village di Verano Brianza, casa della Us Folgore Caratese, che ora presenta il conto delle inteperanze dei sostenitori legneanesi.

La Us Folgore Caratese, si legge in un comunicato del club, “condanna con fermezza quanto accaduto oggi allo Sportitalia Village durante il play out Legnano-Castellanzese, 0-5, con i tifosi del Legnano lasciati liberi di distruggere spalti e manto erboso con lancio continuo di fumogeni. La prima stima dei danni si assesta tra i 50 e i 100 mila euro. Nella giornata di domani la Folgore Caratese chiederà i danni alla società Legnano Calcio e chiederà l’intervento della Lega Nazionale Dilettanti”.