CARONNO PERTUSELLA – E’ stato portato al pronto soccorso in codice verde il 79enne che oggi è stato protagonista di un incidente alla periferia cittadina. Era da poco passate le 12,30 quando l’uomo, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, è stato vittima di un malore. Ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è finito fuori strada. E’ successo in corso della Vittoria davanti al centro sportivo della Caronnese. La vista dell’auto distrutta ha messo in allarme passanti e residenti che hanno dato l’allarme al numero unico delle emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del Sos di Uboldo che ha prestato le prime cure al pensionato poi trasferito in ambulanza all’ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia cittadina che hanno effettuato i rilievi del caso prima che l’auto fosse rimossa dal carro attrezzi.

