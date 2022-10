x x

SOLARO – Oggi, 9′ giornata del campionato di Promozione, a Solaro la sfida tra Universal Solaro e Saronno alle 14.30 (per via del cambio orario). Su ilSaronno la consueta diretta play by play.

Arbitro Amedeo Riahi di Lovere, assistenti Alessandro Colleoni di Bergamo e Nabil El Asri di Treviglio.

L’Fbc Saronno si trova in un periodo difficile, reduce da una sconfitta, e a -6 dal Base 96 che guida la classifica con 21 punti.

L’Universal Solaro ha avuto un ottimo inizio di stagione, ma domenica scorsa ha perso con l’Ispra. Il capocannoniere è Mattia Giglio con 4 reti realizzate.

Si gioca allo stadio comunale di Solaro, in corso Berlinguer 2.

Le altre partite del girone

Sempre nel girone A di Promozione sono in campo anche le altre squadre locali. Si giocano Base 96 Seveso-Esperia Lomazzo con arbitro Stefano Sciolti di Bergamo, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Gabriele Monfardini di Varese; Aurora Uboldese-Valle Olona con arbitro Mattia Malerba Cinisello Balsamo (senza assistenti).

Classifica

Base 96 Seveso 21, Meda 18, Universal Solaro 17, Ispra e Fbc Saronno 15, Baranzatese e Besnatese 14, Esperia Lomazzo e Valle Olona 13, Lentatese 12, Mariano Calcio 8, Amici dello Sport, Solese e Accademia Inveruno 6, Morazzone 4, Aurora CMC Uboldese 3.

