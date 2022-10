x x

SARONNO – Dopo l’intervento di venerdì in cui ha debuttato il team creato su Saronno, Damiano Marangoni, noto per il suo impegno per pulire come volontario le strade della provincia di Varese è tornato nella città degli amaretti.

Ieri si è dedicato alla zona dietro la stazione: in via Luini ha raccolto “migliaia di mozziconi di sigaretta, plastica, tovagliolini e cartacce”. Qualcuno ha molto apprezzato il suo intervento come “Elena del Cafè di Saronno che ha offerto la colazione”.

Non manca però una nota decisamente negativa che ha lasciato senza parole i tanti che stanno seguendo l’attività del volontario. Qualcuno l’ha derubato. “Mi è stata rubata la sacca con giacca, cappellino, kway, gilet e occhiali da vista”. Il volontario la prende con ironia anche se come racconta l’emoticon che accompagna il post l’amarezza non manca: “Sono rimasto cieco e in maglietta a maniche corte!”.

Grande amarezza anche per i saronnesi che hanno scoperto l’accaduto visto che in un paio di uscite solitarie, e con la creazione di un team che opera a livello cittadino, Damiano ha subito conquistato la città che da tempo lamenta uno scarso livello di pulizia e una grande incuria di strade ed aiuole.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn