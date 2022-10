x x

SARONNO – Un episodio che ha fatto molto discutere ieri pomeriggio in centro dove un gruppo di adolescenti si sono malmenati prendendosela in particolare con un ragazzo “salvato” dal provvidenziale intervento di un saronnese che ha separato i contendenti mettendoli in fuga.

E’ successo intorno alle 16,45 tra piazza Libertà e vicolo del Lino. I protagonisti della rissa erano in 4 ed uno era particolarmente malmesso. “L’intervento del passante è stato provvidenziale – racconta un 40enne saronnese che ha assisto alla scena in lontananza – ho visto il parapiglia e l’uomo che interveniva per separarli. Quando sono arrivato non c’era più nessuno si erano tutti dileguati probabilmente preoccupati dell’arrivo delle forze dell’ordine”.

Il ragazzo più provato aveva diverse contusioni ed escoriazioni al viso e perdeva sangue da naso. Tanti i passanti che hanno assistito alla scena restando senza parole per la rapidità e la violenza dello scontro. Non è mancato l’apprezzamento per il coraggio e la prontezza del saronnese intervenuto per aiutare il ragazzo in difficoltà.

