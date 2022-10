x x

SARONNO – E’ riuscito ad uscire di casa ed ha gironzolato un po’ per via Togliatti prima che un residente lo bloccasse e lo consegnasse agli agenti della polizia locale. Qualche ora dopo al comando di piazza Repubblica si è conclusa la mini fuga di Ugo, un bulldog francese residente in città.

E’ successo nel primo pomeriggio di ieri sabato 29 ottobre quando come detto alla polizia locale di Saronno è arrivata la chiamata per un cane che vagava solo senza padrone e senza meta. Arrivati sul posto i vigili hanno recuperato Ugo fermato da un saronnese che temeva potesse finire sotto una macchina o far perdere le proprie tracce.

Portato in piazza Repubblica è stato rifocillato ed è rimasto lì con gli agenti fino alla’arrivo poco dopo della sua patrona preoccupata della fuga e decisamente sollevata dal ritrovamento del proprio amico a 4 zampe.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn